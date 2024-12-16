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Сегодня, 17:15

Нигматуллин — о публикации Воробьева: «Мне стало жалко зайчишек»

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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Я, как и многие, тоже критически отнесся к его фотографии. Понимаю, что это наверняка разрешенная охота с лицензией — но, по-моему, это не очень гуманная история для публичного человека. Не стоит такие вещи выставлять напоказ общественности. При этом критиковать его нельзя, потому, что охота в рамках дозволенного — это увлечение многих и отстрел зайцев вроде как не запрещен. Я сам специально посмотрел эту фотографию и могу сказать, что хороших эмоций она не принесла, мне стало жалко зайчишек», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх РПЛ при 3 голевых передачах.

Денис Сафронов

Дмитрий Воробьев (футбол)
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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