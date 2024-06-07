«Факел» продлил контракт с защитником Божиным на год

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Факела» Сергея Божина, ответил на вопрос «СЭ» о сроке нового контракта футболиста. Ранее воронежцы сообщили о продлении соглашения с игроком.

«Контракт продлен на год», — сказал Еремин «СЭ».

В сезоне РПЛ-2023/24 29-летний Божин провел 26 матчей, в которых отметился двумя голами.