«Факел» объявил о продлении контракта с Брызгаловым

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов продолжит выступать за команду, сообщает пресс-служба воронежцев.

30-летний футболист подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

Брызгалов играет за «Факел» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 5 матчей за воронежцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.