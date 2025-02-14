«Факел» сыграл вничью с «Насафом» в товарищеском матче

«Факел» и узбекский «Насаф» не забили голов в товарищеском матче — 0:0. Игра проходила в Белеке (Турция).

17 февраля «Факел» сыграет с ЦСКА, 21-го числа — с тульским «Арсеналом».

2 марта воронежцы проведут первый матч после зимней паузы — против «Химок» в 19-м туре РПЛ.