Булыкин отреагировал на слухи о возможном назначении Карпина в «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что главный тренер национальной команды и «Ростова» Валерий Карпин может возглавить московское «Динамо».

«Это решать «Динамо», нужен он или нет. Если команда не выполнит задачу на сезон, то будут думать над сменой тренера. Но пока даже не хочется обсуждать слухи, подождем, пока будет что-то ближе. Карпин себя зарекомендовал как хороший тренер, он и сборную тренирует, поэтому не исключу, что он находится в списке у «Динамо». Но, будет ли он там, никто не скажет», — цитирует Булыкина «ВсеПроСпорт».

56-летний специалист вернулся в «Ростов» в марте 2022 года. До этого он тренировал ростовчан с 2017 года и покинул клуб в связи с назначением в сборную России в июле 2021-го.