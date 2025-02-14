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Булыкин отреагировал на слухи о возможном назначении Карпина в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что главный тренер национальной команды и «Ростова» Валерий Карпин может возглавить московское «Динамо».

«Это решать «Динамо», нужен он или нет. Если команда не выполнит задачу на сезон, то будут думать над сменой тренера. Но пока даже не хочется обсуждать слухи, подождем, пока будет что-то ближе. Карпин себя зарекомендовал как хороший тренер, он и сборную тренирует, поэтому не исключу, что он находится в списке у «Динамо». Но, будет ли он там, никто не скажет», — цитирует Булыкина «ВсеПроСпорт».

56-летний специалист вернулся в «Ростов» в марте 2022 года. До этого он тренировал ростовчан с 2017 года и покинул клуб в связи с назначением в сборную России в июле 2021-го.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Валерий Карпин
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«Факел» сыграл вничью с «Насафом» в товарищеском матче

«Рубин» крупно уступил сборной КНДР
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
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 5
П
Педро
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Зенит

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Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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