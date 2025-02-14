Источник: Медина близок к переходу в «Ботафого» из «Спартака»

Два бразильских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Хесусу Медине, сообщает журналист Фабио Торрес.

По информации источника, в трансфере 27-летнего парагвайца заинтересован «Васко да Гама», но переговоры со «Спартаком» уже ведет «Ботафого», к переходу в который близок Медина.

Вингер перешел в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в 4 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.