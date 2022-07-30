Овечкин: «Роналду очень крутой игрок, но я болею за Месси»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил свой дебют в составе футбольного «Динамо». Он объяснил, почему отпраздновал свой гол в ворота команды блогеров «Амкал» (5:0) в стиле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, подняв руки вверх.

«Когда забил гол, как получилось, так и отпраздновал. Боялся, если попробую проехать на коленях по газону, потом не собрал бы их.

А так, я фанат Лео Месси. Роналду тоже очень крутой игрок, но я, конечно, болею за «Барселону» и за Месси.

Очень расстроился, что Лео ушел из «Барселоны». Мой самый любимый игрок», — рассказал Овечкин в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

Хоккеист вывел команду на тот матч с капитанской повязкой. Он сыграл за «Динамо» под третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец Михаил Овечкин.