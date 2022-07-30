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Овечкин: «Роналду очень крутой игрок, но я болею за Месси»

Александр Овечкин назвал Месси своим любимым футболистом
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил свой дебют в составе футбольного «Динамо». Он объяснил, почему отпраздновал свой гол в ворота команды блогеров «Амкал» (5:0) в стиле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, подняв руки вверх.

«Когда забил гол, как получилось, так и отпраздновал. Боялся, если попробую проехать на коленях по газону, потом не собрал бы их.

А так, я фанат Лео Месси. Роналду тоже очень крутой игрок, но я, конечно, болею за «Барселону» и за Месси.

Очень расстроился, что Лео ушел из «Барселоны». Мой самый любимый игрок», — рассказал Овечкин в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

Хоккеист вывел команду на тот матч с капитанской повязкой. Он сыграл за «Динамо» под третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец Михаил Овечкин.

Источник: https://www.youtube.com/c/myach

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

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26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

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1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

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ИТБ1 (1.5)

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1.64
Александр Овечкин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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0
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
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29.07 18:00
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 1 : 3
30.07 15:00
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 - : -
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