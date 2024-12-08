Гол Мусаева принес ЦСКА победу над «Факелом»

ЦСКА на выезде обыграл «Факел» в матче 18-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев.

Воронежцы продлили серию без побед в чемпионате России до 6 матчей. В последний раз команда Дмитрия Пятибратова набрала три очка в игре с «Ахматом» (3:2), которая прошла 18 октября.

ЦСКА (31 очко) ушел на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ. «Факел» (14) завершил первую часть сезона на 14-й позиции.