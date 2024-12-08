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Сегодня, 18:26

Гол Мусаева принес ЦСКА победу над «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тамерлан Мусаев и Миралем Пьянич.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Факел» в матче 18-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев.

Воронежцы продлили серию без побед в чемпионате России до 6 матчей. В последний раз команда Дмитрия Пятибратова набрала три очка в игре с «Ахматом» (3:2), которая прошла 18 октября.

ЦСКА (31 очко) ушел на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ. «Факел» (14) завершил первую часть сезона на 14-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
ЦСКА

Источник: Таблица РПЛ
Тамерлан Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Бителло

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Маркус Вендел

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 8
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Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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