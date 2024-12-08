Гафин — об Аршавине: «Сотрудник «Зенита» был на матче «Динамо»? Не удивлен»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии «СЭ» отреагировал на посещение Андреем Аршавиным матча бело-голубых против «Химок» (1:4) в 18-м туре РПЛ.

«Поприветствовал Андрея Сергеевича. Не удивлен, что работник «Зенита» был на матче «Динамо», — сказал Гафин «СЭ».

Аршавин является членом правления петербургского клуба с 2022 года.

После 18 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.