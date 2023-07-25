Романо: «Тоттенхэм» и «Спартак» договорились о трансфере Санчеса, клубы ждут решения ирока

«Тоттенхэм» и «Спартак» договорились о трансфере защитник Давинсона Санчеса, сообщает Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, клубы договорились о сумме в 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы за 27-летнего игрока. Теперь сделка зависит от футболиста, «шпоры» все еще ждут окончательного решения Санчеса.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.