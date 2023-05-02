Ежов — о встрече с Осинькиным в «Чертаново»: «Он спросил Ларина: «А где здесь хоть один футболист?»

Хавбек «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о встрече с экс-тренером «Чертаново» Игорем Осинькиным.

«Мы с «Чертаново» выступали во второй лиге. Не могли выиграть, наверное, матчей 20. Игорь Витальевич на тот момент тренировал «Кубань». И когда он переходил в «Чертаново», ему Николай Ларин рассказывал: «У нас такая команда! Все игроки перспективные, техничные, быстрые». Мы потренировались с Осинькиным пару дней, он посмотрел на нас, подошел к Ларину и спросил: «А где здесь хоть один футболист?» Понятно, что в шутку. Было забавно», — приводит Sport24 слова Ежова.

Ежов выступал за «Чертаново» с 2014 по 2020 год. В составе этой команды он провел 130 матчей и отметился 16 голами.