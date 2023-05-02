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Судейство

Сегодня, 14:28

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Мария Гусева
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Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Зенит» — «Спартак» станет Павел Кукуян. Его ассистентами станут Максим Ковалев и Варанцо Петросян, резервный арбитр — Артем Чистяков. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Андрей Образко.

Все назначения судей на матчи 26-го тура РПЛ:

6 мая (суббота)

«Химки» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Семенов; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ростов» — «Факел»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мартынов.

7 мая (воскресенье)

«Пари НН» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.

8 мая (понедельник)

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Игорь Синер.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
Павел Кукуян
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» летом расстанется с Норманном
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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