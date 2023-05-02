Губерниев с издевкой отреагировал на критику судейства Карпиным в матче против «Спартака»: «Во всем виноват Генич»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего судейство в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Во всем виноват Генич. «Ростов» играл прекрасно, арбитры работали так себе, но хуже всего работал Генич. Именно Генич является причиной неудачи «Ростова». Нужно об этом подумать, это какая-то карма. Я даже не знаю, что посоветовать Валерию Карпину. Во всем виноват Генич. «Ростов» играет прекрасно. Замечательный тренер. Действительно, хромают судьи, но больше всего хромает комментатор Генич, и это огромная проблема «Ростова». Я считаю, что они должны обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ для того, чтобы там что-то сделали с комментатором Геничем. Если не поможет, то только спортлото», — сказал Губерниев «СЭ».

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

После матча «Ростов» высказал недовольство судейством в матче, опубликовав несколько постов с фрагментами игры. На 39-й минуте встречи Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем в центре поля. Константин Генич, комментируя матч, назвал этот эпизод игровым моментом, на что пресс-служба ростовского клуба отреагировала фразой «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили». Ранее «Спартак» подарил Геничу клубный бомбер.