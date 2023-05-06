Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после победы «Факела» над «Ростовом»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев запрыгнул на стол после победы клуба над «Ростовом» (2:0) в 26-м туре РПЛ.

«РПЛ, мы знаем, что вы скучали по этому», — написала под видео пресс-служба клуба.

«Факел» выиграл первый матч под руководством Евсеева. Команда набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.