Евсеев согласен с Гончаренко, который попросил судей сделать «лица попроще»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поступок Виктора Гончаренко, который в перерыве матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи» (3:2) подошел к судьям в подтрибунном помещении и попросил сделать «лица попроще».

— Я не видел. Но правильно он сказал, попроще лицо сделайте, — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Проблема с судьями всегда будет. Человеческий фактор никто не отменял. В каком-то чемпионате ошибок больше, в каком-то меньше. От кого зависит, я не знаю. С умыслом или без, категория судья. В это лезть не собираюсь.

Гончаренко правильно сказал. Кто-то может поговорить, объяснить, выслушать. Но есть и такие, которые считают, что только его мнение правильное, и общаться не стоит.

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