Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube- канале «СЭ» заявил, что проанализирует работу Доменико Тедеско в «Спартаке» перед очным матчем между этими командами.

— Тедеско играет, как «Уфа»? Если все возобновится, мы будем через тур играть со «Спартаком», проанализируем, — сказал Евсеев. — Он играл и в «Шальке» в эту схему. Всегда говорили: спартаковский футбол. Пришел Тедеско — я слова такого про него не слышу. Все всем довольны. Должен ли быть у «Спартака» спартаковский футбол? Я не знаю. На первом месте находится результат. Есть он — хорошо. Нет — значит, проблемы. (Игорь Рабинер)