Евсеев хотел увидеть в «Уфе» из «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кого из футболистов «Спартака» хотел пригласить в свою команду. Однако никто из красно-белых не перешел в уфимский клуб.

— Зная, что Фомин уходит, я сказал, что из «Спартака» нужен Тимофеев. Это будет адекватная замена, — сказал Евсеев в эфире программы журналиста Ильи Казакова на канале «Россия 24». — Но футболист изъявил желание перейти в «Ахмат».

Был вопрос по Мелкадзе. Я так понимаю, что он тоже предпочел Грозный. Никто никого насильно из «Спартака» в «Уфу» не будет отправлять. Если никто не хочет, то зачем настаивать?