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Агент Моисеев — о ситуации с Самошниковым: «Он поступил подло, не по-человечески»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Моисеев, агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, прокомментировал новость о том, что комитет РФС по статусу игроков удовлетворил его жалобу и оштрафовал Самошникова за нарушение условий агентского договора.

«Да, все верно, комитет РФС по статусу игроков удовлетворил мою жалобу в полном объеме и удовлетворил встречный иск к Самошникову. Сразу хочу обратить внимание на то, что в среде болельщиков футбольные агенты в большинстве своем ассоциируются с какими-то хапугами, которые не занимаются своими клиентами и просто хотят получать большие деньги. В моей ситуации история кардинально другая, и все эти судебные разбирательства для меня стали шоком. Шоком в первую очередь от человеческих качеств футболиста, которым я занимался очень много лет.

Подписав договор со мной, он заключил еще один агентский договор, нарушая все условия нашего сотрудничества, не говоря уже о человеческой стороне вопроса! Я думаю, что любой человек захочет бороться за восстановление своих нарушенных прав. Самошников поступил подло, не по-человечески. Я никого никогда не обманывал в этой жизни, в том числе и в этой ситуации. Комитет РФС по статусу игроков принял мою сторону, за что ему очень благодарен. Очень взвешенное и справедливое решение», — приводит слова Моисеева Legalbet.

26-летний Самошников перешел из «Рубина» в «Локомотив» в июле прошлого года. На его счету 35 матчей в минувшем сезоне, 1 гол и 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet
Илья Самошников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
15
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
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 1 : 1
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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