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Гойкович: «Всегда буду помнить «Оренбург» с хорошей стороны, даже несмотря на последние полгода»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Ренато Гойкович, покинувший «Оренбург» в связи с истечением срока контракта, обратился к болельщикам и футболистам бывшей команды.

«Хотел бы сказать спасибо всем футболистам, с которыми играл последние четыре года, сотрудникам клуба. Спасибо всем болельщикам, которые всегда нас поддерживали, были рядом и после побед, и после поражений. За все время в «Оренбурге» я не поругался ни с одним человеком, со всеми сохранил дружеские отношения. В Оренбурге я познакомился со многими хорошими людьми, которые останутся со мной до конца жизни. В «Оренбурге» впервые получил приглашение в сборную Боснии и Герцеговины. Там со мной произошло очень много хороших вещей, и я всегда буду помнить «Оренбург» с хорошей стороны, даже несмотря на последние полгода», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». В составе «Оренбурга» защитник выступал с сентября 2020 по июнь 2024 года. Всего в составе российской команды футболист провел 99 матчей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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