РФС оштрафовал Самошникова за нарушение договора со своим агентом

Юрист Евгений Морозов сообщил, что комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков удовлетворил жалобу Евгения Моисеева, представителя защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, и оштрафовал футболиста за нарушение условий агентского договора.

«Между Самошниковым и Моисеевым был подписан первый договор в 2021 году. Уже после того, как агент помогал футболисту с «Араратом», «Шинником», «Торпедо», «Рубином». Летом 2022 года Женя вел переговоры с «Динамо», был уже согласован трудовой договор и условия перехода, но почему-то Самошников не прошел медосмотр. Вернулся в «Рубин». Моисеев тогда начал переговоры с «Локо», которые шли продуктивно.

В 2023 году первый агентский договор заканчивался, и когда переговоры с «Локомотивом» вошли в активную стадию, было решено подписать второе соглашение сроком до 2025 года. Самошников не возражал. Затем футболист подписал агентский договор с Кигинько, при этом соглашение между ним и Моисеевым уже было зарегистрировано в РФС.

После этого стороны пошли в палату по разрешению споров РФС. Самошников говорил, что ничего не подписывал, его подписи подделали. Но почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность подписей футболиста. Восемь месяцев мы разбирались в палате, РФС даже отчасти встала на сторону футболиста. В итоге она и ему отказала, и Моисееву, сообщив, что договор между ними признан недействительным, поэтому никаких правовых последствий по нему быть не может. Но сегодня Комитет отменил решение палаты, отказал Самошникову в его требованиях и удовлетворил наши встречные претензии», — приводит слова Морозова Legalbet.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитано до 31 мая 2027 года.