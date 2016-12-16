Евгений Марков сменит "Тосно" на ЦСКА?

Агент нападающего "Тосно" Евгения Маркова Андрей Талаев подчеркнул, что ЦСКА рассматривает возможность приобретения форварда. В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что зимой состав армейцев покинут нападающие Карлуш Страндберг и Ласина Траоре.

- Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Маркову, - приводит ТАСС слова Талаева. - Армейцы вначале хотят просмотреть игрока, а затем уже решат, будут ли они выкупать контракт или же предложат аренду до конца сезона. Но пока у нападающего действующий контракт с "Тосно", и рано о чем либо говорить. Окончательное решение примем на следующей неделе.