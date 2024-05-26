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Сегодня, 18:05

Евгений Марков: «Факел» провел исторический сезон»

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Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата России. Воронежская команда заняла 11-е место в турнирной таблице и осталась в РПЛ.

«То, что «Факел» остался в премьер-лиге на данный момент, равноценно чемпионству «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Маркова. — В первую очередь в этом заслуга болельщиков, поддержки родных стен. Мы отдавались на поле до конца, в матче с «Ахматом» все видели, как мы боролись за каждый участок поля, не дали ничего сделать грозненцам, а сами создавали моменты. О своей статистике я вообще сейчас не думаю, главное, что мы остались в премьер-лиге всей командой. можно было мне и больше забивать, моменты для этого были, но если бы я все забивал, то, наверное, в «Реале» играл бы».

В завершившемся сезоне 29-летний форвард провел за «Факел» 29 матчей в РПЛ и забил 9 голов.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Евгений Марков
ФК Факел (Воронеж)
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Гладилин назвал Кассьерру лучшим игроком сезона в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Кирилл Гоцук

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