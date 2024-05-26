Евгений Марков: «Факел» провел исторический сезон»

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата России. Воронежская команда заняла 11-е место в турнирной таблице и осталась в РПЛ.

«То, что «Факел» остался в премьер-лиге на данный момент, равноценно чемпионству «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Маркова. — В первую очередь в этом заслуга болельщиков, поддержки родных стен. Мы отдавались на поле до конца, в матче с «Ахматом» все видели, как мы боролись за каждый участок поля, не дали ничего сделать грозненцам, а сами создавали моменты. О своей статистике я вообще сейчас не думаю, главное, что мы остались в премьер-лиге всей командой. можно было мне и больше забивать, моменты для этого были, но если бы я все забивал, то, наверное, в «Реале» играл бы».

В завершившемся сезоне 29-летний форвард провел за «Факел» 29 матчей в РПЛ и забил 9 голов.