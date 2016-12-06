22:15 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Слуцкий устал"

Евгений ГИНЕР (справа) и Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Евгений ГИНЕР (справа) и Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил благодарность за работу главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Сегодня клуб объявил об уходе специалиста с занимаемого поста после матча группового турнира Лиги Европы против "Тоттенхэма", который состоится завтра в Лондоне.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

– Очень благодарен Леониду Викторовичу, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Гинер. – Вместе мы провели прекрасные годы. Он хочет немного отдохнуть, поэтому мы договорились, что он доработает первый круг. За это время ничего страшного не произошло, команда играет, все хорошо по-моему, занимаем достойное место, будем бороться за чемпионство.

Человек попросил, потому что устал. От того, что он будет просто ходить на работу и отбывать номер... Это неправильно. Леонид Викторович в клубе, с клубом, наши двери всегда открыты для него. Здесь нет речи о том, что клуб недоволен результатами или Леонид Викторович недоволен клубом. Просто иногда мы устаем от работы, а когда это происходит, от работы начинает подташнивать.

У нас есть месяц, будем смотреть, думать, собираться и определяться с тренером. Можем определиться за час, но время у нас есть. Есть селекционная группа, которая вносит предложение, а руководство клуба принимает решение. Можно договориться за 10 минут, можно за неделю.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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fedland

Теперь в отряд космонавтов...

00:12

fedland

Да на нем пахать надл. А ты говоришь, устал...

00:12

fedland

Теперь будет время вместе с Рабинером написать второй том про себя любимого: "Как я уходил"...

00:08

fedland

Загнал Гинет Леню. Загнанный конь...

00:03

Митяй Антибомж

Да уж... Катать договорняки один за другим и летать в космос дюже утомительно ))

23:31 6 декабря

= Даль =

Кто сейчас третий тренер в Ювентусе?

23:20 6 декабря

rusfed 2.0

Повторюсь, кризис ЦСКА - это в первую очередь кризис президента клуба Гинера. Еще только вчера все умилялись тому, какой удачливый Гинер футбольный бизнесмен: дешево купил - дорого продал, а сегодня оказывается, что в клубе некому играть. Проданы последние из дееспособных. У клуба никогда не было нормальных нападающих, а тут продан единственный, кто забивал - Муса. Раньше так же болезненно на клубе отразилась продажа Вагнера Лава. А основная масса тех, кого подписали, оказалась выстрелом в молоко: Витиньо, Тошич, Траоре. Да тут еще и казавшаяся вечной защита неожиданно состарилась: Игнашевич соперников теперь чаще всего просто провожает взглядом. И кого прикупили селекционеры клуба? Слуцкий и так выжимал максимум при имеющемся минимуме. Времени обкатывать молодежь у него наверняка не было потому, что задача оставалась прежней - как минимум выход в ЛЧ, ведь это большие деньги. Гинеру хотелось, как в той кавказской народной сказке, из одной шкуры не одну, а сразу семь шапок. Гинер в росфутболе - антипод Галицкого. Для второго футбол - хобби (или миссия), а для первого - гешефт.

23:12 6 декабря

Flamenco

ЕВГЕ настоящий "Г" с большой буквой)))

23:01 6 декабря

васятка

А может это ты,Леннорыч, его утомил ?

22:53 6 декабря

merniloskut

Бабло кончилось у ГВК, вот крисы и ломанулись!)))

22:44 6 декабря

Jean4

Конечно устал, столько в космос летал, мама не горюй!

22:26 6 декабря

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