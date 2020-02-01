Евгений Гинер: «ЦСКА оценили в 24 миллиарда рублей»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью программе «Инсайдеры» рассказал про стоимость клуба и отметил, что не устал от футбола. Ранее первый заместитель председателя ВЭБ Максим Кузовлев заявил, что корпорация начала поиск инвестора для ЦСКА.

— Мы заказывали оценку клуба. Где-то 24 миллиарда рублей получилось. Не зайдя в клуб, невозможно продавать, — отметил Гинер. — Партнеры потенциальные были. Продажу никогда мне не предлагали. И условие было всегда, что если кто-то входит, то я должен какое-то время оставаться и вести это дело.

Я не думаю, что ВЭБу было бы интересно или было получено указание просто входить чисто финансово. Мы будем со спортивной частью управлять этим. И нас нельзя приравнивать к тем клубам, где основными акционерами являются государственные структуры.

Построить работу надо так, чтобы у каждого был свой карт-бланш. Но решающее слово, конечно, мое.

Меня всегда коробит, когда меня называют «влиятельной фигурой» или «лучшим менеджером». Но это не так. Может, я лучший руководитель этого менеджмента, который занимается этим клубом.

Но не должен быть авторитет президента для игроков выше, чем авторитет тренера. Устать от футбола невозможно. Один раз попав в этот мир, его нельзя оставить.

ВЭБ хочет продать ЦСКА. Что это значит?