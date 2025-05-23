Гинер: «У меня нет завода по изготовлению патронов»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бизнесе.

— Ваш нынешний день как строится? Мы уйдем — чем займетесь?

— Бизнесом. В приемной сидит директор моего завода — ждет, когда сможем пообщаться. А пока общаюсь с вами.

— Ваш сегодняшний бизнес — это что?

— У меня много направлений. Вас какое интересует?

— Главное.

— Все главные! Энергетика, сельское хозяйство, гостиницы...

— Мы еще вычитали — вы владелец конструкторского бюро автоматических линий, которое выпускает патроны.

— Я вычитал то же самое. Из-за этого ВСУ объявили меня военным преступником. Вот тогда и выяснил, что, оказывается, скупал бизнес на Украине с целью изменить границы и конституцию страны. Получив деньги, нес их русским солдатам. Плюс произвожу и поставляю патроны...

— Ничего этого не было?

— Бред! У меня нет завода по изготовлению патронов.