Гинер — об автомобиле: «Пересел на HiPhi»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем автомобиле.

— Мы тут вычитали — вы, известнейший в Москве любитель «Мерседесов», пересели вдруг на «Теслу». Почему?

— Нет, я пересел на HiPhi.

— Боже. Это что?

— Китайская электрическая машина.

— Наслаждение от нее?

— Да. Отличный автомобиль! Про все китайские не скажу, но этот — замечательный. Совсем другая скорость, разгон... Ну а зимой я по-прежнему на «Мерседесе».

— Даже в гололед — на летней резине? Как и в давние времена?

— Вот сейчас задали сложный вопрос. Надо пойти посмотреть, какая резина. Думаю, всесезонная. Что резину я не меняю — это факт.

— Если живете в Подмосковье — как без шипов?

— Я никогда на шипах не ездил. Это же как на коньках! По мне — глупость. Если за городом вместо асфальта каток — одной стороной немножко ловишь снег, и все будет хорошо.

— Неприятные приключения вам дорога дарила?

— Всякое бывало. Я не против женщин за рулем. Или не умеющих ездить мужчин. Смертники не они.

— А кто?

— Те, кто едет, глядя в телефон. Я, занимавшийся автоспортом и в свое время выступавший, обязательно вставляю наушник.