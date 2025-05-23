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Гинер — об автомобиле: «Пересел на HiPhi»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Гинер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем автомобиле.

— Мы тут вычитали — вы, известнейший в Москве любитель «Мерседесов», пересели вдруг на «Теслу». Почему?

— Нет, я пересел на HiPhi.

— Боже. Это что?

— Китайская электрическая машина.

— Наслаждение от нее?

— Да. Отличный автомобиль! Про все китайские не скажу, но этот — замечательный. Совсем другая скорость, разгон... Ну а зимой я по-прежнему на «Мерседесе».

— Даже в гололед — на летней резине? Как и в давние времена?

— Вот сейчас задали сложный вопрос. Надо пойти посмотреть, какая резина. Думаю, всесезонная. Что резину я не меняю — это факт.

— Если живете в Подмосковье — как без шипов?

— Я никогда на шипах не ездил. Это же как на коньках! По мне — глупость. Если за городом вместо асфальта каток — одной стороной немножко ловишь снег, и все будет хорошо.

— Неприятные приключения вам дорога дарила?

— Всякое бывало. Я не против женщин за рулем. Или не умеющих ездить мужчин. Смертники не они.

— А кто?

— Те, кто едет, глядя в телефон. Я, занимавшийся автоспортом и в свое время выступавший, обязательно вставляю наушник.

Евгений Гинер.Евгений Гинер: «Общаюсь с Румменигге и Лапортой. Они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России»
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ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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