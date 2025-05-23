Гинер: «Какие теперь Галапагосы? Чтобы меня оттуда на Украину отправили?»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как попал под санкции.

— Читаем книгу одного известного бизнесмена вашего поколения. Пишет — трижды банкротился. Вы хоть раз были близки?

— Нет. Но меня пытаются банкротить. Та сторона желает отобрать весь украинский бизнес. Цель одна — заполучить деньги, ничего другого. Хотя украинского бизнеса у меня давно нет!

— Как же пытаются?

— Это уже не ко мне. Бизнеса на Украине у меня нет с 2014 года. Они уговорили американцев, европейцев — я попал под санкции. Дальше ничего не получается — заочно осудили. Вы им задайте вопросы!

— Какие?

— Коломойский поставил Зеленского президентом. А тот его загнал в подвалы СБУ. Для чего? Необъяснимо! Я не нахожу ответов! Вот так у них все устроено. Взгляните — у меня же на столе нет пакетиков, которые надо срочно убрать...

— Пятнадцать лет назад вы говорили, что мечтаете посетить Галапагосские острова. Удалось?

— Нет. Какие теперь Галапагосы? Чтобы меня оттуда на Украину отправили?

— Вам и в Европу въезд закрыт?

— Да, с 2018-го.

— Тяготит?

— Не особо. Нашу страну объезжаю. Она большая, красивая, много достопримечательностей...