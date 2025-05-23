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Гинер: «Какие теперь Галапагосы? Чтобы меня оттуда на Украину отправили?»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как попал под санкции.

— Читаем книгу одного известного бизнесмена вашего поколения. Пишет — трижды банкротился. Вы хоть раз были близки?

— Нет. Но меня пытаются банкротить. Та сторона желает отобрать весь украинский бизнес. Цель одна — заполучить деньги, ничего другого. Хотя украинского бизнеса у меня давно нет!

— Как же пытаются?

— Это уже не ко мне. Бизнеса на Украине у меня нет с 2014 года. Они уговорили американцев, европейцев — я попал под санкции. Дальше ничего не получается — заочно осудили. Вы им задайте вопросы!

— Какие?

— Коломойский поставил Зеленского президентом. А тот его загнал в подвалы СБУ. Для чего? Необъяснимо! Я не нахожу ответов! Вот так у них все устроено. Взгляните — у меня же на столе нет пакетиков, которые надо срочно убрать...

— Пятнадцать лет назад вы говорили, что мечтаете посетить Галапагосские острова. Удалось?

— Нет. Какие теперь Галапагосы? Чтобы меня оттуда на Украину отправили?

— Вам и в Европу въезд закрыт?

— Да, с 2018-го.

— Тяготит?

— Не особо. Нашу страну объезжаю. Она большая, красивая, много достопримечательностей...

Евгений Гинер.Евгений Гинер: «Общаюсь с Румменигге и Лапортой. Они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России»
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Евгений Гинер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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