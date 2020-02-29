Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов в интервью официальному сайту клуба поделился впечатлениями от отраженного пенальти в игре 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). Голкипер проводил дебютный матч самарцев и смог отбить удар Джордже Деспотовича в первом тайме.

— Вы знали, куда будет бить Джордже?

— Нет, не знал. Как сказал Дмитрий Степанович — ясновидящий. Нет, правда не знал, просто интуиция сработала.

— Двоякие, наверное, чувства. Вроде бы герой встречи, удачный дебют, отбитый пенальти — и потеря очков.

— Потеря очков — самое сложное, потому что если бы мы выиграли, не важно, кто бы получил приз, как бы я сыграл, главное, что команда бы набрала 3 очка. И вдвойне обидно, потому что в моей последней игре в «Сочи», тоже на последних минутах пропустили, мне тоже дали лучшего игрока матча, но мы сыграли 1:1. Лучше бы мы выигрывали.

— Вот этот момент, когда судья принимал решение, 4 минуты была пауза, о чем думалось?

— Да ни о чем не думалось, пенальти он уже поставил. Пенальти был очевидный. Мне кажется, что эта пауза сыграла нам больше на руку, потому что бьющего она сбила с толку, может быть, поэтому он так ударил.

— Перед пенальти были мысли, что ты уже на этом стадионе отбивал одиннадцатиметровый?

— Да нет, на самом деле, не было никаких мыслей, помыслов. Просто нужно было сделать свое дело.

— Вас можно уже назвать специалистом по пенальти: вы реагируете, гадаете или каждый раз по-разному?

— Реагирую, гадаю, специалист — обращайтесь! Возвращаю мужа, приворот, отворот (смеется).