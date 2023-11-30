Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:38

Агент: «У Вагнера есть варианты, но мы ждем предложения от ЦСКА»

Феррейра рассказал, что Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вагнер Лав.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра рассказал, что бразильский футболист мечтает завершить карьеру в ЦСКА.

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Он также отметил, что теперь решение зависит только от московского клуба.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-u-vagnera-est-varianty-no-my-zhdyom-predlozheniya-ot-cska-310546/
Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости