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«Это шутка что ли?» Черданцев — о пенальти в ворота «Спартака»

9 августа 2020, 22:03
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский, -
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский, -
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Телекомментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в домашнем матче 1-го тура Тинькофф- РПЛ, который реализовал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. В конце встречи главный судья Василий Казарцев во второй раз наказал красно-белых 11-метровым — и южане ушли от поражения (2:2).

— Это шутка что ли сейчас была? — написал Черданцев в Twitter. — Если правила кто-то и нарушал, то игрок «Сочи».

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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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