Телекомментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в домашнем матче 1-го тура Тинькофф- РПЛ, который реализовал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. В конце встречи главный судья Василий Казарцев во второй раз наказал красно-белых 11-метровым — и южане ушли от поражения (2:2).

— Это шутка что ли сейчас была? — написал Черданцев в Twitter. — Если правила кто-то и нарушал, то игрок «Сочи».