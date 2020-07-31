«Это просто смешно!» Газизов ответил на заявление Юрана
19:56
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова Сергея Юрана, который сегодня был уволен из «Химок». Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал следующее: «Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите»
— Даже не знаю, с чего Сергей это взял. Это просто смешно! Давайте не будет об этом, потому что этого не может быть.
— «Химки» теперь будут называть фарм-клубом «Спартака»?
— Я не знаю, кому это выгодно. (Виталий Айрапетов)
«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
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