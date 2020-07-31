РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Это просто смешно!» Газизов ответил на заявление Юрана

19:56
Сергей Юран. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Сергей Юран. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова Сергея Юрана, который сегодня был уволен из «Химок». Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал следующее: «Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите»

— Даже не знаю, с чего Сергей это взял. Это просто смешно! Давайте не будет об этом, потому что этого не может быть.

— «Химки» теперь будут называть фарм-клубом «Спартака»?

— Я не знаю, кому это выгодно. (Виталий Айрапетов)

«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
43
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир