«Это просто смешно!» Газизов ответил на заявление Юрана

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова Сергея Юрана, который сегодня был уволен из «Химок». Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал следующее: «Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите»

— Даже не знаю, с чего Сергей это взял. Это просто смешно! Давайте не будет об этом, потому что этого не может быть.

— «Химки» теперь будут называть фарм-клубом «Спартака»?

— Я не знаю, кому это выгодно. (Виталий Айрапетов)

«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»