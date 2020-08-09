Бывший капитан и тренер «Спартака» Андрей Тихонов возмутился судейством в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России между красно-белыми и «Сочи». Тихонов недоволен решением поставить пенальти в концовке встречи. Кристиан Нобоа реализовал 11-метровый удар и принес сочинцам ничью — 1:1.

— Это просто издевательство над «Спартаком». Ну какой здесь пенальти?! — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ». — Он бьет и втыкается в жиго. нужно отстранять судей, которые следят за таким. Это смешно уже. Скоро как балерины будем бегать!

Куда здесь еще аккуратнее действовать? Жиго вообще ничего не делал. Кашшаи, конечно, скажет: «Все молодцы, всё правильно сделали».