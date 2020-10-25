Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал итоги матча 12-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:1). После этой победы красно-белые вышли на единоличное первое место в РПЛ.

— Почему второй тайм «Спартак» провел иначе, чем первый? «Краснодар» и сравнять мог.

— 2:0 — скользкий счет. Наверное, вышли на второй тайм, что-то зная. Но получилось, что пропустили. Опять я пошел там куда-то страховать ... Это наша болезнь: все время хотим подстраховать Макси, а надо играть на своих позициях, и таких моментов не будет. Может, это инстинкт какой-то.

— Максименко в первом тайме дважды грубо ошибся, но потом дважды же спас команду. В перерыве поддержали его?

— Конечно. Все прекрасно понимают, что это случай такой — не придали этому значения. (Артем Калинин)