Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал ролик к Лиге чемпионов, вышедший недавно на клубном YouTube-канале. Игроки команды предстали в образе моряков петровской эпохи.

В моменте представления капитана Артема Дзюбы один из игроков произносит: «Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров». На что Дзюба, который озвучил сам себя, отвечает: «Да я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!»

— Это самый лучший ответ всем сплетникам, — сказал Медведев «СЭ». — Они никогда не были в футбольной раздевалке и не знают, как эта жизнь устроена. Я думаю, эта шутка очень удачная. Ирония и самоирония — две важные составляющие сильного характера. (Константин Колмаков)