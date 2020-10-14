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«Это лучший ответ всем сплетникам». Медведев — о ролике про Дзюбу и историю с кошельком

22:24
Артем Дзюба в мультфильме «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба в мультфильме «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал ролик к Лиге чемпионов, вышедший недавно на клубном YouTube-канале. Игроки команды предстали в образе моряков петровской эпохи.

В моменте представления капитана Артема Дзюбы один из игроков произносит: «Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров». На что Дзюба, который озвучил сам себя, отвечает: «Да я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!»

— Это самый лучший ответ всем сплетникам, — сказал Медведев «СЭ». — Они никогда не были в футбольной раздевалке и не знают, как эта жизнь устроена. Я думаю, эта шутка очень удачная. Ирония и самоирония — две важные составляющие сильного характера. (Константин Колмаков)

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