Ролик «Зенита»: Дзюба говорит о краже кошельков и цитирует себя на ЧМ-2018

«Зенит» на официальном сайте эффектно анонсировал старт розыгрыша Лиги чемпионов. Петербургский клуб предстал в образе моряков петровской эпохи. Одним из самых ярких моментов стало представление капитана команды Артема Дзюбы.

В ролике он подходит к команде, и один из игроков произносит: «Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров». На что Дзюба, который озвучил сам себя, отвечает: «Да я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!»

Это очевидная отсылка к истории 2009 года, когда Дзюба играл за «Спартак». Тогда у его одноклубника Владимира Быстрова пропали деньги, и Дзюбу обвинили в краже.

Также персонаж Дзюбы в мультфильме повторил речь футболиста перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, пенальти — 3:4): «Парни, я горжусь вами, я люблю вас! Давайте просто насладимся эти моментом!»