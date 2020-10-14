«Поднять паруса!» «Зенит» анонсировал старт в Лиге чемпионов

«Зенит» на официальном сайте анонсировал старт розыгрыша Лиги чемпионов. Петербургский клуб предстал в образе моряков петровской эпохи.

«Тренерский штаб сине-бело-голубых под руководством генерал-адмирала Сергея Семака набирает отважную команду, которой предстоит сразиться с вражеским флотом из Германии, Италии и Бельгии, — говорится в ролике. — Каждый из футболистов основного состава «Зенита» получил собственный прототип с точки зрения военного дела. Так, Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос — артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку, а Ярослав Ракицкий — лихого и бесстрашного казака. Футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли непосредственное участие в ролике, озвучив своих персонажей.

Свой первый матч в Лиге чемпионов-2020/21 «Зенит» проведет 20 октября против «Брюгге». Также клуб в группе встретится с «Боруссией» из Дортмунда и «Лацио».