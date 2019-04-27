Бывший защитник "Спартака", а ныне футбольный агент Игор Митрески согласился с тем, что его годы пришлись на самое тяжело время для красно-белых. По его словам, оставалось только терпеть.

– Абсолютно. Наверное, это было худшее время за всю историю современного "Спартака". Руководство и тренеры считали, что с футболистами можно поступать как им захочется, – цитирует Митрески sportbox.ru. – В команду приходило огромное количество непонятных игроков, которые вообще не соответствовали уровню клуба. Атмосфера часто располагала к тому, чтобы плюнуть на все. Но костяк коллектива терпел, не сдавался и играл ради клуба и болельщиков. Горжусь, что в такое нелегкое время мы оставались профессионалами. Поверьте, тогда по-настоящему бились не за деньги и премиальные, которые обещали, но не давали или задерживали. А за репутацию клуба. Горжусь, что удалось сыграть так много матчей.

– Вы говорили, что Андрей Чернышов не воспринимался как тренер. Можете привести пример?

– Мне вообще было непонятно, кто его привел и поднял на такой уровень. Все были в шоке от его методик. Мало того, что он постоянно кричал и хотел себя поставить выше лидеров, так у него были непонятные длинные тренировки, странная методика. Мы не понимали, чего от нас хотят. Но он был нашим главным тренером, поэтому приходилось выполнять свои профессиональные обязанности. Хотя мало кто понимал, как ему вообще удалось стать во главе такого клуба как "Спартак". Когда отстранили Егора Титова из-за допинга, все были еще в большем шоке. Он были лидером, без него было тяжело.

В "Спартак" приходило много игроков, которые относились к футболу неуважительно. Мы никак не могли понять, зачем их берут. Мы же всегда сравнивали своих и пришедших. Павлюченко забивал по 10-15 голов. А тут пришёл Кавенаги, которого купили больше чем за 10 миллионов евро, дали сумасшедшую зарплату, а он забивает по 2-3 гола. Потом приехал какой-то Фло, когда в команде играли такие ребята как Бесчастных, Ширко. Сначала мы недоумевали, откуда вообще набирают этих людей. Потом оставалось только смеяться над ситуацией и работать. На тренировках издевались над приезжими. Когда спартаковцы начинали играть в свой футбол, они даже мяч не могли найти. Сейчас понимаю, почему это происходило и как агенты шептали руководству на ухо, что мой парень лучший. Но, мне на их месте, было бы даже стыдно предлагать условного Фло "Спартаку". В то время люди ничего не стеснялись.