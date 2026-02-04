Эстонские клубы требуют от УЕФА прекратить выплаты российским командам

28 эстонских футбольных клубов направили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с требованием прекратить солидарные выплаты российским клубам, сообщает ТАСС.

По информации источника, клубы считают, что данные выплаты являются «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества». В августе прошлого года газета The Guardian сообщала, что российские клубы получили от УЕФА более 10,8 миллиона евро после начала СВО. В сезоне 2022/23 выплаты составили 3,305 миллиона евро, в сезоне 2023/24 — 3,381 миллиона, а в текущем сезоне 2024/25 — 4,224 миллиона евро.

Солидарные выплаты УЕФА предназначены для клубов, не пробившихся в еврокубки, для поддержания конкурентного баланса в чемпионатах. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.