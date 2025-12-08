ESPN: «Зенит» предложил «Крузейро» 7 миллионов евро за 21-летнего Жезуса

«Зенит» хочет подписать защитника «Крузейро» Джонатана Жезуса, сообщает ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые предложили бразильскому клубу за 21-летнего игрока фиксированную сумму в размере 7 миллионов евро, которая будет выплачена двумя равными частями, плюс 1 миллион евро в виде бонусов.

Жезус выступает за «Крузейро» с лета 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029-го.

Ранее ESPN также сообщал, что «Зенит» направил официальное предложение «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джона Джона.

После 18 туров питерская команда с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко.