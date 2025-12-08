Грушевский — о критике Акинфеева после матча с «Краснодаром»: «Его ошибки нет — Батчи молодец»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о последнем пропущенном голе армейцев в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

«Там нет ошибки Акинфеева. Всегда мяч, который влетает от штанги или совсем впритирку со штангой, является для вратаря трудным. Батчи молодец, что решился на этот удар», — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Руслан Ботвенко