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Дегтярев выступил за лимит на иностранцев в тренерских штабах клубов РПЛ

Сергей Ярошенко
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможное введение лимита на иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов.

«Футбольное сообщество — РФС, РПЛ — вполне может вводить ограничения на иностранных тренеров. Кстати, ветераны тренерского цеха, уважаемые мной главные тренеры, они высказывались даже не за ограничения по главным тренерам, а за ограничения тренерского штаба. То есть если приезжает иностранный специалист, а среди них есть действительно хорошие специалисты, он может с собой взять пару помощников, но при этом также обучать, опылять знаниями и наших тренеров. Вот это правильно, а не так, что приехали, поработали, уехали и все, никого в штабе не осталось, пустота. Понимаете? Знания никто не приобрел. Вот такой подход я бы поддержал. Но такая инициатива однозначно должна регулироваться внутри футбольного сообщества», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дегтярев провел встречу с Объединением отечественных тренеров по футболу (ООТФ), в которой приняли участие председатель ООТФ Михаил Гершкович, Станислав Черчесов, Юрий Семин и Валерий Газзаев. Министру предложили, чтобы в штаб главного тренера клуба РПЛ входило не более двух иностранцев, а остальные были местными специалистами.

Главный тренер ЦСКА швейцарец Фабио Челестини.Не более двух в штабе: Дегтяреву предложили ввести лимит на иностранных тренеров в клубах РПЛ
Источник: ТАСС
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РПЛ
РФС
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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