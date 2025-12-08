Дегтярев выступил за лимит на иностранцев в тренерских штабах клубов РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможное введение лимита на иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов.

«Футбольное сообщество — РФС, РПЛ — вполне может вводить ограничения на иностранных тренеров. Кстати, ветераны тренерского цеха, уважаемые мной главные тренеры, они высказывались даже не за ограничения по главным тренерам, а за ограничения тренерского штаба. То есть если приезжает иностранный специалист, а среди них есть действительно хорошие специалисты, он может с собой взять пару помощников, но при этом также обучать, опылять знаниями и наших тренеров. Вот это правильно, а не так, что приехали, поработали, уехали и все, никого в штабе не осталось, пустота. Понимаете? Знания никто не приобрел. Вот такой подход я бы поддержал. Но такая инициатива однозначно должна регулироваться внутри футбольного сообщества», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дегтярев провел встречу с Объединением отечественных тренеров по футболу (ООТФ), в которой приняли участие председатель ООТФ Михаил Гершкович, Станислав Черчесов, Юрий Семин и Валерий Газзаев. Министру предложили, чтобы в штаб главного тренера клуба РПЛ входило не более двух иностранцев, а остальные были местными специалистами.