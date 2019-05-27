"Если отвернутся, значит, недостаточно любили!" Эмоциональный пост Джикии

Защитник "Спартака" Георгий Джикия опубликовал в Инстаграме пост, посвященный окончанию сезона-2018/19 в чемпионате России.

– Если отвернутся, значит, недостаточно любили! – подписал фото Джикия.

Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России. "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками по итогам сезона-2018/19.

Ранее одноклубники Джикии голкиперы Александр Максименко и Артем Ребров тоже подвели итоги сезона.

Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов "Спартака" за поддержку

Максименко поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку