Бывшие игроки «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Дмитрий Сычев вспомнили как тренер «Уфы» Вадим Евсеев в бытность футболистом красно-зеленых отвечал за сбор командных штрафов.

— В команде есть казна и за нее отвечает один человек, который и собирает все штрафы, — рассказал Тарасов в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

— Потом эти деньги приносились на общекомандное собрание и могли быть выплачены сотрудникам базы, попавшим в сложную ситуацию, — добавил Сычев. — Бухгалтером был самый опытный кто-то, помню как за кассу отвечал Вадим Евсеев. У него было не забаловать: задерживал, начислялись проценты и уже вместо 100 евро платишь 200.