«Если это пенальти — это смешно». В Хорватии удивлены решением арбитра матча «Спартак» — «Сочи»
10 августа 2020, 01:52
На хорватском телевидении были удивлены назначением пенальти в ворота «Спартака» в 1-м туре чемпионата России против «Сочи» (2:2).
На 88-й минуте матча при счете 2:1 в пользу спартаковец грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.
«Это не может быть пенальти. Если это пенальти — это смешно», — сказал комментатор во время трансляции матча на хорватском SK1.
«Спартак» — «Сочи»: Казарцев назначил «левый» пенальти
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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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