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«Если это пенальти — это смешно». В Хорватии удивлены решением арбитра матча «Спартак» — «Сочи»

10 августа 2020, 01:52
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Александр Максименко пропускает гол с пенальти. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Александр Максименко пропускает гол с пенальти. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На хорватском телевидении были удивлены назначением пенальти в ворота «Спартака» в 1-м туре чемпионата России против «Сочи» (2:2).

На 88-й минуте матча при счете 2:1 в пользу спартаковец грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.

«Это не может быть пенальти. Если это пенальти — это смешно», — сказал комментатор во время трансляции матча на хорватском SK1.

«Спартак» — «Сочи»: Казарцев назначил «левый» пенальти

Спартак — Сочи

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