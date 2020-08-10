На хорватском телевидении были удивлены назначением пенальти в ворота «Спартака» в 1-м туре чемпионата России против «Сочи» (2:2).

На 88-й минуте матча при счете 2:1 в пользу спартаковец грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.

«Это не может быть пенальти. Если это пенальти — это смешно», — сказал комментатор во время трансляции матча на хорватском SK1.

«Спартак» — «Сочи»: Казарцев назначил «левый» пенальти