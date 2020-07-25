«Если бы «Зенит» дал Игорю двухлетний контракт, он бы остался». Почему Смольников перешел в «Краснодар»?

Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, объяснил «СЭ», почему 31-летний футболист не продлил контракт с «Зенитом» и перешел в «Краснодар».

— Почему именно «Краснодар»?

— Когда у Игоря до конца контракта с «Зенитом» оставался год, возникли предложения от других команд. Но мы специально нигде не называли конкретные клубы. Это, во-первых, неэтично. Во-вторых, у Игоря было желание остаться в «Зенита».

— Так почему не договорились с питерцами по новому контракту?

— «Краснодар» был более конкретен в предложении и переговорах. Мы ни в коем случае не хотим упрекнуть «Зенит» в том, что не предпринимались попытки сохранить Игоря. Это не так.

— Что тогда не устроило?

— Игорь постоянно контактировал с Александром Ивановичем Медведев. Но многое решил срок контракта. Предложение «Краснодара» оказалось более привлекательным. Со своей стороны могу заявить, что Смольникову это решение далось очень непросто. Очень! Об этом знают все его близкие, люди в «Зените»

— Можете подробнее рассказать о сроках контракта, которые предлагали клубы?

— «Краснодар» предложил 2+1. А «Зенит» — 1+1. Подчеркну. Дело здесь не в финансовых условиях. Если бы питерский клуб дал ему два года, то Игорь бы остался. Руководители «Зенит» по-своему смотрели на сложившуюся ситуацию, у нас был свой взгляд. Это нормально. Мы просили два года контракта, но питерский клуб не пошел на такой шаг. Никаких обид у нас точно нет. Такова жизнь. Игорь отыграл в «Зените» прекрасные 7 лет. А сегодня вообще провел 200-й матч за сине-бело-голубых. Отдельное большое спасибо Сергею Богданычу Семаку. Он знал, что Игорь на пороге такого рубежа и выпустил его на поле. Такое отношение дорогого стоит!

— Писали, что Смольников не может договориться с «Зенитом», так как его агент запросил очень приличную комиссию...

— Для меня самое главное следующее: руководители «Зенита» знают, что на самом деле это не так. А все остальное... Ну хотят люди давать непроверенную информацию — их право. А подавать это за инсайд... Если нечем больше гордиться, пусть гордятся!

— Вы говорили про вариант в MLS.

— Да. Он существовал. Но из-за пандемии все размылось и затянулось на неопределенный срок. А Игорь — человек конкретный. Он любит, чтобы все было ясно, понятно, честно. Ему хотелось четко понимать, куда ему двигаться дальше, не дергаться. После того, как мы определились с «Краснодаром», пообещали «быкам», что уже не поменяем своего решения. Хотя другие предложения возникали. Однако всем давали отбой, даже не обсуждали финансовые условия. Смольников — такой человек.

— Правда, что еще «Рубин» претендовал на Смольникова?

— Неэтично называть клубы. Но они на поверхности. Вы и сами можете просчитать, кому нужен сильный правый защитник. Мне кажется, «Краснодар» сделал правильный выбор. Игорь — боец, с харизмой. В «Зените» Смольников пользовался большим авторитетом в раздевалке — как у русских ребят, так и легионеров. Конечно, все будет зависеть от Игоря, сможет ли он стать твердым игроком основы в новом клубе. А в «Зените» понятно, что ставка делается на более молодого Караваева.

Спасибо «Зениту». Действительно до последнего вели с ним переговоры. Игорь очень привык к Питеру, его семье комфортно в этом городе, они хотели и дальше жить в Северной столице.

Но Смольников выбрал футбол, намерен расти и выиграть еще титулы с «Краснодаром». Когда видишь такую заинтересованность в тебе, это многое значит. Повторяю, краеугольный камень — не финансовые условия, а срок контракта. Игорь — ответственный парень, у него растут дети. Допустим, отыграет год в «Зените», и вдруг что-то пойдет не так? Еще на год с ним не продлят, и что тогда? Бегать и искать варианты в 33-летнем возрасте — все-таки не то. А «Краснодар» сразу предложил два года. (Виталий Айрапетов)