Бывший игрок «Спартака» Таски заявил, что Гисдоль может добиться успеха с «Локомотивом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Маркус Гисдоль уже был тренером в клубах сильной лиги, такой как немецкая бундеслига. Например, он работал в «Хоффенхайме» и «Кельне». И он уже работал вместе с Ральфом Рангником. Думаю, с «Локомотивом» он может добиться успеха», — сказал Таски «СЭ».

Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он возглавлял с ноября 2019-го по лето 2021 года.