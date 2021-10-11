Бывший игрок «Спартака» Таски заявил, что Гисдоль может добиться успеха с «Локомотивом»
11 октября, 19:57
Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского «Локомотива».
«Маркус Гисдоль уже был тренером в клубах сильной лиги, такой как немецкая бундеслига. Например, он работал в «Хоффенхайме» и «Кельне». И он уже работал вместе с Ральфом Рангником. Думаю, с «Локомотивом» он может добиться успеха», — сказал Таски «СЭ».
Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он возглавлял с ноября 2019-го по лето 2021 года.
Материалы сюжета: «Локомотив»: Маркус Гисдоль стал новым главным тренером команды, Марко Николич уволен из клуба, сезон 2021/2022
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