РФС опубликовал решение ЭСК по скандальному неназначению пенальти в матче ЦСКА — «Краснодар»
ЭСК РФС: Москалев и Казарцев ошибочно не назначили пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»
11 октября, 19:42
Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение по эпизоду матча 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0).
«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.
Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА (Игоря Дивеева) отведена в сторону и увеличивает площадь его тела (в момент встречи Виктора Классона).
ВАР на этой игре был Василий Казарцев. Ранее его отстранили до конца года.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
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