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Судейство

РФС опубликовал решение ЭСК по скандальному неназначению пенальти в матче ЦСКА — «Краснодар»

ЭСК РФС: Москалев и Казарцев ошибочно не назначили пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»
11 октября, 19:42
Владимир Москалев. Фото Twitter
Владимир Москалев. Фото Twitter
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Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение по эпизоду матча 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.

Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА (Игоря Дивеева) отведена в сторону и увеличивает площадь его тела (в момент встречи Виктора Классона).

ВАР на этой игре был Василий Казарцев. Ранее его отстранили до конца года.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры