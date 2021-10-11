Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение по эпизоду матча 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.

Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА (Игоря Дивеева) отведена в сторону и увеличивает площадь его тела (в момент встречи Виктора Классона).

ВАР на этой игре был Василий Казарцев. Ранее его отстранили до конца года.