ЭСК поддержала решения арбитров в матчах «Оренбурга» и «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала три решения арбитра Ранэля Зиякова в матче 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1).

Рассмотрев первое обращение оренбуржцев, комиссия пришла к выводу, что судья правильно отменил взятие ворот «Динамо» на 16-й минуте игры.

«Игрок «Оренбурга» Максим Сыщенко совершил толчок в спину защитника «Динамо» Мрезига Хуссема Эдигу, повлияв на возможность игрока обороны сыграть в мяч. Нападающий тем самым получил незаслуженное преимущество перед соперником», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

Также члены комиссии единогласно проголосовали за то, что Зияков правильно не назначил пенальти в ворота махачкалинцев на 33-й минуте, и посчитали верным решение судьи удалить с поля защитника «Динамо» Муталипа Алибекова в концовке встречи.

Кроме того, ЭСК РФС поддержала два решения арбитра Михаила Черемных в матче «Локомотив» — «Пари НН» (3:0): отменить гол в ворота железнодорожников на 7-й минуте и не удалять с поля защитника «Локомотива» Илью Самошникова на 86-й минуте.