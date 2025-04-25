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Сегодня, 21:58

ЭСК поддержала решения арбитров в матчах «Оренбурга» и «Пари НН»

Алина Савинова
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Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала три решения арбитра Ранэля Зиякова в матче 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1).

Рассмотрев первое обращение оренбуржцев, комиссия пришла к выводу, что судья правильно отменил взятие ворот «Динамо» на 16-й минуте игры.

«Игрок «Оренбурга» Максим Сыщенко совершил толчок в спину защитника «Динамо» Мрезига Хуссема Эдигу, повлияв на возможность игрока обороны сыграть в мяч. Нападающий тем самым получил незаслуженное преимущество перед соперником», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

Также члены комиссии единогласно проголосовали за то, что Зияков правильно не назначил пенальти в ворота махачкалинцев на 33-й минуте, и посчитали верным решение судьи удалить с поля защитника «Динамо» Муталипа Алибекова в концовке встречи.

Кроме того, ЭСК РФС поддержала два решения арбитра Михаила Черемных в матче «Локомотив» — «Пари НН» (3:0): отменить гол в ворота железнодорожников на 7-й минуте и не удалять с поля защитника «Локомотива» Илью Самошникова на 86-й минуте.

Источник: https://rfs.ru/news/222252
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
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Рубин – Факел
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