ЭСК поддержала решение не назначать пенальти в матче «Ростов» — «Оренбург» после фола Малых

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Ростова» с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Оренбурга» (3:2) в матче 5-го тура РПЛ.

На 45+5-й минуте игры защитник оренбуржцев Андрей Малых сфолил на игроке «Ростова» Илье Вахании, после чего тот упал на газон и держался за горло.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Оренбург» на 45+5-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительное касание рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Оренбург» №12 Андрея Малых с телом игрока атакующей команды «Ростов» №40 Ильи Вахании (у комиссии нет видеоракурса с точкой контакта), по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как в этом прикосновении с соперником не было усилия или безрассудства», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

На данный момент «Ростов» с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 5 баллов и 11-я позиция.