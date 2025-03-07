Маньяков — о Дуарте: «Он не только английского не знает, но и по-испански плохо говорит. Его основной язык — гуарани»

Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» высказал мнение о парагвайском защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте.

— В декабре 2024-го Ловчев огорошил признанием: «Я извиняюсь перед Дуарте. Чихвостил его регулярно. Но сегодня он лучший защитник РПЛ». Понимаете Евгения Серафимовича?

— Начнем с того, что Дуарте поливала вся Россия. Но мне и тогда он не казался безнадежным. Было видно: быстренький, цепкий, в отборе хорош. Да и с мячом... Ну, не деревянный.

Просто парагвайцам требуется больше времени на адаптацию. Об этом рассказывал Нариман Акавов, привозивший в «Динамо» Бальбуэну и Фернандеса. Дуарте, как выяснилось, не только английского не знает, но и по-испански плохо говорит. Его основной язык — гуарани. При таком раскладе освоиться в новой стране вдвойне сложно. А теперь худо-бедно обжился, нашел взаимопонимание с партнерами, получил шанс — и вот результат.

Правда, лучшим защитником лиги его все же не назову. Другие центральные: Роша, Нино, Эракович, Бабич, Майстрович — не слабее. Очень мне нравится и Вуячич, на которого обратил внимание, когда он еще в Черногории играл. Потом перешел в «Партизан», а оттуда летом 2023-го — в «Рубин». На мой взгляд, один из самых недооцененных футболистов РПЛ. Был бы чуть помоложе, за ним бы уже выстроилась очередь из наших топ-клубов, — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл все матчи с Дуарте в составе в текущем розыгрыше РПЛ — 8 побед в 8 встречах.

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